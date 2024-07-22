Бонуччи: «Жаль, что Калафьори переходит в «Арсенал»

Бывший итальянский футболист Леонардо Бонуччи разочарован скорым отъездом Рикардо Калафьори в Англию.

Лондонский «Арсенал» согласовал трансфер 22-летнего центрального защитника с «Болоньей». Стоимость сделки оценивается в 50 млн евро.

«Очень жаль, что он переходит в «Арсенал», – высказывается Бонуччи в интервью Sky Sport. – Я хотел увидеть его в «Ювентусе», – добавил чемпион Европы и девятикратный победитель Серии А.

«Ювентус» считался главным претендентом на Рикардо Калафьори, но не смог удовлетворить запрос «Болоньи». По слухам, центрбек устно договорился с туринским клубом ещё в мае.