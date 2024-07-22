В «Челси» уверены в скором подписании перспективного бразильца

Лондонский «Челси» готовится оформить трансфер ещё одной восходящей звезды.

Речь о 16-летнем Габриэле Меке из «Гремио». По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, представители «синих» уже представили проект бразильскому вундеркинду и его окружению – в лондонском клубе уверены, что сделка состоится. Параллельно ведутся и переговоры с «Гремио». Сам атакующий полузащитник хотел бы перебраться в «Челси», но в любом случае будет вынужден подождать – переехать в Европу он сможет только в 18 лет, то есть через два года.

Габриэл Мек пока не играл за первую команду «Палмейраса», но подаёт большие надежды благодаря выступлениям на молодёжном уровне.