«Манчестер Сити» подпишет нового вратаря, если потеряет Эдерсона

«Манчестер Сити» будет непросто удержать Эдерсона, на которого претендуют клубы из Саудовской Аравии.

«Горожане» уже ответили отказом «Аль-Насру», но теперь на бразильца нацелен «Аль-Иттихад», предлагающий порядка 30 млн евро. «Манчестер Сити» запрашивает за 30-летнего футболиста значительно более солидную сумму, однако сделка ещё может состояться – сам вратарь готов к переходу.

По данным журналиста Джо Брэя, если Эдерсон всё же уедет в Саудовскую Аравию, английский гранд будет искать нового голкипера – но не для основы, а на роль дублёра Штефана Ортеги, который, как ожидается, станет «первым номером» в случае отъезда своего бразильского товарища.