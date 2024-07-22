Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Аль-Ахли» выбирает между звёздами «Арсенала» и «Тоттенхэма» слухи

22 Июля 2024 • 01:46 Комментировать
Аль-Ахли Джидда
1:0
Уйпешт

«Аль-Ахли» намерен усилить атаку звёздным игроком из Английской премьер-лиги.

Шорт-лист саудовского клуба возглавляют Габриэль Жезус и Ришарлисон, представляющие лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм» соответственно. Об этом сообщает Football Transfers со ссылкой на источники из Саудовской Аравии. В «Аль-Ахли» рассматривают бразильцев в качестве вариантов замены Аллану Сен-Максимену, которого арендовал турецкий «Фенербахче».

Стоимость Габриэля Жезуса, по оценке портала Transfermarkt, составляет 65 млн евро, а Ришарлисон оценивается в 38 млн. Обоим футболистам сейчас 27 лет.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Аль-Ахли Джидда Габриэль Жезус Ришарлисон Аллан Сен-Максимен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду определился с клубом, «Барселона» подпишет топового нападающего, а в сборной Англии будет фиктивный тренер – в главных слухах недели УЕФА начал расследование в отношении игроков Испании после победы на Евро-2024 Назван самый высокооплачиваемый игрок в Испании - Мбаппе занимает третье место «Манчестер Сити» подписывает звезду «Баварии» Холанн может покинуть «Манчестер Сити» в следующем году – он хочет перейти только в один клуб Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя «Спартак» огорчил фанатов ещё до старта в РПЛ – как так получилось Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список В «Реале» удивлены поведением Мбаппе «Барселона» решила купить сразу трёх игроков сборной Испании
Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Роналду и Ямаль попали в рейтинг худших игроков Евро - назван показатель У «Реала» есть серьёзная проблема Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список Месси расплакался и повторил сценарий Роналду: Аргентина выиграла Кубок Америки рекордный 16-й раз, додавив Колумбию
Спортивные новости
Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Июля
01:46 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Ахли» выбирает между звёздами «Арсенала» и «Тоттенхэма» слухи
01:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предложит 20 млн евро за полузащитника
00:38 · Англия. Премьер-лига
Триппьер порекомендовал Галлахеру новый клуб слухи
21 Июля
23:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на восходящую звезду «Ювентуса» слухи
23:24 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Я больше не талант» 1
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предложит новый контракт молодому вингеру
22:23 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Астон Виллы» перейдёт в «Аль-Иттихад» за 60 млн евро
21:59 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» начал работу над трансфером игрока «Челси»
21:43 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне не договаривался с саудовским клубом
21:17 · Англия. Премьер-лига
Переход Лукаку в «Наполи» может не состояться – известна причина
19:50 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне согласовал контракт с новым клубом 1
19:23 · Англия. Премьер-лига
Агент Антони высказался о возможном уходе игрока из «Манчестер Юнайтед»
19:18 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг раскрыл план по Мактоминаю
19:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может купить игрока за 65 млн евро – известно имя
18:44 · Англия. Премьер-лига
Босс «Баварии» назвал тренера из АПЛ, которого хотел пригласить клуб
17:34 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг оценил перспективы Антони в «Манчестер Юнайтед»
17:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сообщил «Фиорентине» решение по Амрабату 1
16:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предлагает «Ньюкаслу» своего игрока в обмен на Гимараэса слухи
16:25 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» высказались о будущем де Лигта
14:57 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» хочет Томори
14:44 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» ведёт переговоры по игроку «Манчестер Сити» 1
14:39 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» продлил контракт с украинским защитником официально
12:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» обсуждают громкий трансфер
10:00 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Барселоны» Флик одобрил покупку игрока «Манчестер Сити» 4
09:53 · Англия. Премьер-лига
Почеттино может возглавить клуб АПЛ 1
Все новости
Рекомендуем