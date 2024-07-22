«Аль-Ахли» намерен усилить атаку звёздным игроком из Английской премьер-лиги.

Шорт-лист саудовского клуба возглавляют Габриэль Жезус и Ришарлисон, представляющие лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм» соответственно. Об этом сообщает Football Transfers со ссылкой на источники из Саудовской Аравии. В «Аль-Ахли» рассматривают бразильцев в качестве вариантов замены Аллану Сен-Максимену, которого арендовал турецкий «Фенербахче».

Стоимость Габриэля Жезуса, по оценке портала Transfermarkt, составляет 65 млн евро, а Ришарлисон оценивается в 38 млн. Обоим футболистам сейчас 27 лет.