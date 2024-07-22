«Манчестер Юнайтед» предложит 20 млн евро за полузащитника

Полузащитник «Палмейраса» и сборной Колумбии Ричард Риос стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» уже начали работу над подписанием 24-летнего игрока, и в скором времени, как сообщает Goal Brasil, сделают «Палмейрасу» предложение на сумму, близкую к 20 млн евро. За колумбийцем также следит итальянский «Милан». Проблемой для потенциальных покупателей может стать нежелание бразильского клуба расставаться со своей звездой.

Действующий контракт Ричарда Риоса рассчитан до конца 2026 года. В активе футболиста, играющего преимущественно на позиции опорника, пять голов и два ассиста в 82 поединках за «Палмейрас».