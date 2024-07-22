Триппьер порекомендовал Галлахеру новый клуб

Защитник «Ньюкасла» и сборной Англии Киран Триппьер посоветовал Конору Галлахеру перебраться в мадридский «Атлетико».

По имеющимся данным, «матрасники» уже работают над подписанием хавбека «Челси». Эту сделку одобряет Триппьер: согласно сведениям Diario AS, 33-летний латераль порекомендовал своему товарищу по сборной Англии принять предложение мадридцев.

Напомним, что сам Триппьер выступал за «Атлетико» на протяжении двух с половиной лет – с июля 2019 по январь 2022 года.

Контракт Конора Галлахера с «Челси» истекает по окончании сезона-2024/25. Интерес к 24-летнему полузащитнику также проявлял «Тоттенхэм».