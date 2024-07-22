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Триппьер порекомендовал Галлахеру новый клуб слухи

22 Июля 2024 • 00:38 Комментировать
Ньюкасл
...
Саутгемптон
17.08 17:00

Защитник «Ньюкасла» и сборной Англии Киран Триппьер посоветовал Конору Галлахеру перебраться в мадридский «Атлетико».

По имеющимся данным, «матрасники» уже работают над подписанием хавбека «Челси». Эту сделку одобряет Триппьер: согласно сведениям Diario AS, 33-летний латераль порекомендовал своему товарищу по сборной Англии принять предложение мадридцев.

Напомним, что сам Триппьер выступал за «Атлетико» на протяжении двух с половиной лет – с июля 2019 по январь 2022 года.

Контракт Конора Галлахера с «Челси» истекает по окончании сезона-2024/25. Интерес к 24-летнему полузащитнику также проявлял «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
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