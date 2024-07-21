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«Челси» нацелился на восходящую звезду «Ювентуса» слухи

21 Июля 2024 • 23:44 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Лондонский «Челси» следит за атакующим полузащитником «Ювентуса» Кенаном Йылдызом.

19-летний футболист считается одним из главных молодых дарований Серии А, и в «Ювентусе», по слухам, готовят для турка новый контракт и десятый номер. По сведениям журналистки Фабианы делла Валле, на Йылдыза претендует «Челси». Английский клуб наблюдает за успехами вундеркинда, однако тот не намерен покидать ряды «бьянконери».

Кенан Йылдыз провёл 32 матча за «Ювентус», отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей. В 12 поединках за сборную Турции футболист записал на свой счёт один забитый мяч и два голевых паса.

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Челси Ювентус Кенан Йылдыз трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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