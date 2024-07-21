Холанн: «Я больше не талант»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн отметил свой день рождения.

21 июля лидеру атаки «горожан» исполнилось 24 года. Футболист поблагодарил всех за поздравления и заявил, что отныне не может считаться молодым дарованием.

«Спасибо всем за поздравления с днём рождения. Мне 24 года – это означает, что я больше не талант. Пора приступать к работе, никаких оправданий», – написал в социальных сетях норвежец.

Эрлинг Холанн выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. Форвард стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги в обоих сезонах после переезда в Англию. На счету игрока в общей сложности 90 голов в 98 поединках за команду Хосепа Гвардиолы.