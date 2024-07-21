«Манчестер Юнайтед» предложит новый контракт молодому вингеру

Футболист «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло скоро получит от клуба предложение по новому контракту.

22-летний игрок проявил себя в концовке прошлого сезона, а недавно отметился забитым мячом в товарищеской встрече с «Рейнджерс» (2:0). Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в «Манчестер Юнайтед» ожидают, что Диалло будет играть значимую роль в команде Эрика тен Хага в новой кампании. В ближайшие несколько месяцев вингеру будет предложено новое трудовое соглашение.

Действующий договор Амада Диалло истекает в следующем году, но предусматривает возможность автоматического продления до 2026 года. За первую команду «красных дьяволов» ивуариец провёл 21 матч, отметившись тремя голами и двумя ассистами.