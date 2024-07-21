Игрок «Астон Виллы» перейдёт в «Аль-Иттихад» за 60 млн евро

Футболист «Астон Виллы» Мусса Диаби продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Клубы договорились о трансфере французского игрока. «Аль-Иттихад» заплатит за вингера порядка 60 млн евро с учётом бонусов, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Сам 25-летний футболист согласовал с саудовским грандом контракт, рассчитанный на пять лет.

Мусса Диаби перешёл в «Астон Виллу» из леверкузенского «Байера» летом прошлого года – трансфер обошёлся «вилланам» в 55 млн евро. Француз провёл в общей сложности 54 матча за коллектив из Бирмингема, записав себе в актив десять забитых голов и девять результативных передач.