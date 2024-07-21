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«Атлетико» начал работу над трансфером игрока «Челси»

21 Июля 2024 • 21:59 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Мадридский «Атлетико» надеется переманить в свои ряды полузащитника «Челси» Конора Галлахера.

«Матрасники» считают, что у «синих» может возникнуть серьёзный соблазн продать игрока до закрытия текущего трансферного окна в связи с истекающим в следующем году контрактом. По обновлённым данным журналиста Фабрицио Романо, «Атлетико» уже начал работу над сделкой. Испанский клуб установил контакт с англичанином.

Конор Галлахер – воспитанник «Челси». На его счету 95 матчей за первую команду лондонцев во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего хавбека сборной Англии в 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Конор Галлахер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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