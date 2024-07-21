Де Брёйне не договаривался с саудовским клубом

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне пока не уезжает в Саудовскую Аравию.

Слухи связывали бельгийца с переходом в «Аль-Иттихад» – английские СМИ сообщили о договорённости, достигнутой между 33-летним игроком и клубом. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, ссылающегося на источники из Саудовской Аравии, никакой договорённости нет, слухи не соответствуют действительности. В настоящий момент «Аль-Иттихад» сосредоточен на трансфере Мусса Диаби из «Астон Виллы».

Контракт Кевина де Брёйне с «горожанами» истекает в следующем году. В «Манчестер Сити» не планируют расставаться с футболистом этим летом.