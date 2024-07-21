Переход Лукаку в «Наполи» может не состояться – известна причина

Трансфер бельгийского форварда «Челси» Ромелу Лукаку в «Наполи» может не состояться.

Как передаёт в своих социальных сетях журналист Бен Джейкобс, лондонский клуб намерен получить за своего игрока 45 миллионов евро, «Наполи» же не готов столько платить. 25 миллионов евро – именно столько готовы выложить в итальянском клубе за Лукаку.

Ранее была информация, что сам Лукаку хочет стать игроком «Наполи» и вновь поработать с Антонио Конте.

Трудовой договор Лукаку с «Челси» действует до 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 30 миллионов евро.