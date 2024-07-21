Де Брёйне согласовал контракт с новым клубом

Всё идёт к тому, что Кевин де Брёйне вот-вот переедет в Саудовскую Аравию. В прессе ранее появилась информация о том, что 33-летний бельгиец дал согласие на трансфер в «Аль-Иттихад». Теперь, как сообщает на своих страницах Daily Mail, де Брёйне согласовал условия личного контракта с саудовским клубом.

Ранее де Брёйне прямо говорил, что в Саудовской Аравии он сможет заработать большие деньги, поэтому такой вариант его привлекает.

За «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне выступал в течение девяти сезонов. За это время бельгиец провёл 382 матча, в которых забил 102 гола и отдал 170 голевых передач на партнёров.