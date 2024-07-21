Агент Антони высказался о возможном уходе игрока из «Манчестер Юнайтед»

Жуниор Педросо, представитель вингера «Манчестер Юнайтед» Антони, дал свой комментарий о возможном уходе футболиста в другую команду.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов отпустить бразильца в аренду – при условии, что новый клуб будет платить зарплату футболисту в размере 70 тысяч фунтов в неделю.

- Вижу сообщения, что он может уйти. Но его планы – продолжать играть за «Манчестер Юнайтед», клуб об этом знает, - цитирует Педросо журналист Фабрицио Романо.

Антони в прошлом сезоне АПЛ 29 раз появлялся на поле и записал на свой счёт один забитый мяч. Всего бразилец провёл за «красных дьяволов» 82 игры и 11 раз поразил ворота соперников.