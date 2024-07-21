Тен Хаг раскрыл план по Мактоминаю

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем полузащитника Скотта Мактоминая. Ранее в прессе появлялась информация о возможном уходе игрока из клуба. Впрочем, тен Хаг заявил о желании сохранить Мактоминая.

«Если ты забиваешь 10 голов за сезон и хорошо выступаешь за Шотландию, к тебе будет интерес. На самом деле мы хотим сохранить Мактоминая, поскольку он является важным игроком для нас. Мы видели, на что он способен в прошлом сезоне», - цитирует тен Хага журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на Рича Фэя.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Скотта Мактоминая в 32 миллиона евро.