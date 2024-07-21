«Ливерпуль» может купить игрока за 65 млн евро – известно имя

«Ливерпуль» работает над усилением состава команды в летнее трансферное окно. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на источники в Японии, на радаре мерсисайдского клуба оказался атакующий полузащитник Такефуса Кубо.

По данным источника, «Ливерпуль» готов предложить «Реал Сосьедаду» 65 миллионов евро за трансфер Кубо. Это на 5 миллионов больше, чем прописано в контракте 23-летнего игрока как сумма выкупа.

Отмечается, что Кубо может стать самым дорогим футболистом из Японии за всю историю, а также самым высокооплачиваемым японцем в истории. Годовая зарплата Кубо на «Энфилде» может составить 15 миллионов евро.