Босс «Баварии» назвал тренера из АПЛ, которого хотел пригласить клуб

Ули Хёнесс, который в «Баварии» входит в состав совета директоров, подтвердил информацию о том, что мюнхенцы в ходе поиска нового главного тренера интересовались Оливером Гласнером. Этот специалист работает с «Кристал Пэлас».

«Мы общались с Оливером Гласнером, он нам тоже понравился. Он очень хотел перейти в «Баварию», очень хотел. Но клуб его не отпустил, да и «Бавария» тоже не всесильна», - слова Хёнесса приводит в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг.

Как известно, этим летом должность главного тренера «Баварии» занял Венсан Компани, который ранее работал с «Бёрнли».