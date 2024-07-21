Тен Хаг оценил перспективы Антони в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил перспективы вингера Антони, купленного почти два года назад за 95 миллионов евро.

«Я не превышаю бюджет. В «Манчестер Юнайтед» за бюджет отвечают владельцы и менеджеры. Антони определённо показал свой потенциал в первый месяц, забив три гола в трёх первых играх. После этого стало сложнее, прошлый сезон был для него не очень хорошим. Но я всё ещё убеждён в том, что у него есть потенциал играть в этом клубе», - слова тен Хага приводит портал Goal со ссылкой на AD Sportwereld.

Всего за «Манчестер Юнайтед» Антони провёл 82 матча, в которых забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.