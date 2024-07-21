«Манчестер Юнайтед» сообщил «Фиорентине» решение по Амрабату

«Манчестер Юнайтед» уведомил «Фиорентину» о своём решении по полузащитнику Софьяну Амрабату. Так, «красные дьяволы» не будут активировать опцию выкупа 27-летнего Амрабата за 20 миллионов евро. Об этом в социальных сетях написал инсайдер Фабрицио Романо.

В то же время отмечается, что «Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Амрабату – марокканец нравится главному тренеру команды Эрику тен Хагу. «Красные дьяволы» готовы обсудить с «Фиорентиной» другие условия сделки по хавбеку.

Стоит сказать, что Софьян Амрабат находится и на радарах других клубов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.