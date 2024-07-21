Английский «Манчестер Сити» может отдать одного из двух своих талантливых игроков «Ньюкаслу» ради покупки Бруно Гимараэса.

Как утверждает Daily Star, «горожане» готовы отпустить в аренду в «Ньюкасл» защитника Рико Льюиса или вингера Оскара Бобба.

По данным источника, «Манчестер Сити» не хочет платить «Ньюкаслу» 100 миллионов евро, которые «сороки» требуют за Гимараэса. «Горожане» намерены сбить цену до 80 миллионов за счет аренды одного из своих футболистов.

В прошлом сезоне 26-летний бразилец появился на поле в 50 играх с учетом всех турниров, забил семь мячей и стал автором десяти ассистов.