В «Баварии» высказались о будущем де Лигта

Ули Хёнесс, член совета директоров мюнхенской «Баварии», высказался на тему будущего защитника Маттейса де Лигта. В прессе активно пишут о вероятном переходе нидерландского защитника в «Манчестер Юнайтед».

«Вполне возможно, что он уйдёт. Де Лигт – нидерландец, тренер «Манчестер Юнайтед» - нидерландец… Но у меня не будет никаких проблем, если он останется в клубе», - слова Хёнесса приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Стоит сказать, что Маттейс де Лигт и Эрик тен Хаг ранее пересекались в «Аяксе».

Добавим, что за «Баварию» 24-летний де Лигт выступал в течение двух предыдущих сезонов.