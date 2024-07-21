Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне согласился перейти в саудовский клуб.

Как утверждает Manchester Evening News, хавбек «горожан» готов к переходу в «Аль-Иттихад». По данным источника, в настоящий момент саудовский клуб ведет переговоры с «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что английский гранд готов отпустить своего футболиста.

В прошлом сезоне 33-летний де Брёйне принял участие в 26 встречах с учетом всех турниров, забил шесть голов и записал на свой счет 18 результативных передач.

Контракт де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до середины следующего года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 50 миллионов евро.