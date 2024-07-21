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​«Вест Хэм» хочет Томори

21 Июля 2024 • 14:57 Комментировать

Английский защитник «Милана» Фикайо Томори может вернуться на родину, им интересуется лондонский «Вест Хэм». О подобном сценарии сообщает английское издание Daily Mail. Правда, интерес этот пока что неконкретный - «Вест Хэм» только приценивается к игроку и пока что не сформировал своё предложение. Возможно, это случится в ближайшие дни.

Также интерес к услугам Томори, а еще Малика Тиава, проявляет английский «Ньюкасл», уточняет источник.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А стартует семнадцатого августа, в первом туре «Милан» сыграет с «Торино».


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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Фикайо Томори
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