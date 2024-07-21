​«Вест Хэм» хочет Томори

Английский защитник «Милана» Фикайо Томори может вернуться на родину, им интересуется лондонский «Вест Хэм». О подобном сценарии сообщает английское издание Daily Mail. Правда, интерес этот пока что неконкретный - «Вест Хэм» только приценивается к игроку и пока что не сформировал своё предложение. Возможно, это случится в ближайшие дни.

Также интерес к услугам Томори, а еще Малика Тиава, проявляет английский «Ньюкасл», уточняет источник.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А стартует семнадцатого августа, в первом туре «Милан» сыграет с «Торино».