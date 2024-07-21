«Аль-Иттихад» ведёт переговоры по игроку «Манчестер Сити»

Голкипер Эдерсон в летнее трансферное окно всё-таки может переехать из Англии в Саудовскую Аравию. Ранее подписать 30-летнего бразильца пытался «Аль-Наср», но трансфер из «Манчестер Сити» сорвался, хотя сам Эдерсон уже согласовал условия контракта с этим клубом.

Теперь переговоры по Эдерсону ведёт «Аль-Иттихад». При этом, как отмечает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, переговоры получаются непростыми из-за позиции «Манчестер Сити» - клуб оценивает игрока в 50-60 миллионов евро.

Эдерсон играет за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. За это время вратарь провёл 332 матча, в которых пропустил 257 голов.