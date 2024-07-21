«Борнмут» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с защитником Ильёй Забарным. 21-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано ещё на пять сезонов – до середины 2029 года.

За «Борнмут» Забарный вступает с конца января 2023 года после трансфера из киевского «Динамо». С тех пор украинец провёл за «вишен» 47 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один забитый гол.

В стартовом туре Английской премьер-лиги «Борнмут» будет играть против «Ноттингем Форест» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 17 августа.