«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» обсуждают громкий трансфер

Центральный защитник Маттейс де Лигт, который выступает за мюнхенскую «Баварию», может переехать в Английскую премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты The Mirror.

Согласно сведениям источника, в подписании нидерландского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Руководство «красных дьяволов» готово предложить за трансфер де Лигта 53 миллиона евро. Отмечается, что сам игрок уже согласовал с манкунианцами условия личного соглашения.

Контракт защитника с мюнхенским грандом рассчитан до середины 2027 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость де Лигта оценивается в 65 миллионов евро.