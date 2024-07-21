Тренер «Барселоны» Флик одобрил покупку игрока «Манчестер Сити»

Каталонская «Барселона» может подписать защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу на постоянной основе, об этом рапортует Sport.es.

Согласно данным источника, главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик одобрил трансфер латераля. «Манчестер Сити», в свою очередь, готов расстаться с Канселу примерно за 20 миллионов евро. Напомним, что в сезоне-2023/2024 Жоау выступал за каталонскую команду на правах аренды.

В прошлом сезоне защитник поучаствовал в 42 поединках «Барселоны», отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Его трудовое соглашение с «горожанами» рассчитано до середины 2027 года.