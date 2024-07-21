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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино может возглавить клуб АПЛ

21 Июля 2024 • 09:53 Комментировать

Бывший главный тренер лондонских «Челси» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может вернуться к работе в Премьер-лиге. Аргентинского специалиста может пригласить «Ньюкасл», сообщает The Mirror.

«Сороки» сделают предложение Почеттино, если команду покинет нынешний наставник Эдди Хау. Специалиста сватают на пост главного тренера сборной Англии, которая осталась без рулевого после ухода Гарета Саутгейта.

Напомним, что Почеттино был отправлен в отставку из «Челси» в мае 2024 года. Под его руководством «пенсионеры» провели 51 встречу и одержали 27 побед. Десять раз команда сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Сборная Англии Маурисио Почеттино Эдди Хау ещё теги
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