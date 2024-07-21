«Манчестер Юнайтед» хочет купить нападающего «Арсенала»

Перспективный нападающий «Арсенала» Чидо Оби может перейти в другой английский клуб, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

В услугах 16-летнего датского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» рассчитывают оформить сделку в ближайшее время. Сам игрок пока не принял окончательного решение относительно своего будущего.

В прошлом сезоне Оби поучаствовал в 24 поединках юношеской команды «Арсенала». Нападающий записал на свой счет 32 забитых мяча и три голевые передачи.

Добавим, что основная команда «Арсенала» финишировала на втором месте в прошлом сезоне Премьер-лиги.