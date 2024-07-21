«Арсенал» полностью согласовал переход Калафьори

Лондонский «Арсенал» договорился с «Болоньей» по трансферу защитника Рикардо Калафьори, рапортует посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира.

Трансфер итальянского защитника обойдется руководству «канониров» в 50 миллионов евро. Калафьори подпишет с лондонским топ-клубом долгосрочное соглашение, которое будет рассчитано до 2029 года. Заработная плата игрока составит 3,5 миллиона в год без учета бонусных выплат. Официально о трансфере будет объявлено, когда защитник выйдет из отпуска.

В прошлом сезоне Рикардо провел 37 поединков во всех турнирах, забил два гола и сделал пять голевых передач.