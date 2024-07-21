Назван лучший полузащитник в истории АПЛ: Джеррард - второй, де Брёйне на пятом месте

Аналитики портала Give me Sport назвали пятерку лучших полузащитников в истории Английской премьер-лиги. Первое место в составленном рейтинге занял бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз.

На второй позиции расположился легендарный полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард. Тройку лучших замыкает еще одна легенда английского футбола – Фрэнк Лэмпард.

Четвертое место в списке Give me Sport занял бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз. На пятой строчке расположился бельгийский полузащитник Кевин де Брёйне, ныне выступающий за «Манчестер Сити».