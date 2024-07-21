Тен Хаг – об игре Амада Диалло: «Мы должны взглянуть на него по-новому»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о выступлении Амада Диалло.

22-летний вингер отметился забитым мячом в товарищеской встрече с шотландским «Рейнджерс» (2:0). Согласно распространённому мнению, рулевому «красных дьяволов» следует чаще доверять молодому ивуарийцу, когда дело дойдёт до официальных матчей.

«Мы должны взглянуть на Амада по-новому – он уже не так неопытен, как прежде. В конце прошлого сезона он отлично зарекомендовал себя в основной команде. Это должен быть его год», – передаёт журналист Саймон Стоун слова тен Хага.

28 июля «Манчестер Юнайтед» проведёт товарищеский поединок с лондонским «Арсеналом».