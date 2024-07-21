Йоро – о дебюте за «Манчестер Юнайтед»: «Это было невероятно»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро поделился впечатлениями после первого матча за команду.

18-летний сыграл за «красных дьяволов» спустя всего два дня после перехода из «Лилля». Француз вышел в стартовом составе команды Эрика тен Хага в предсезонном товарищеском матче против шотландского «Рейнджерс», который завершился победой со счётом 2:0.

«Товарищи по команде и персонал помогли мне чувствовать себя комфортно на поле. Для меня это было нечто невероятное. Команда показала хорошую игру, я доволен своим выступлением. Надеюсь, мы продолжим в том же духе», – приводит Fotmob слова Лени Йоро, за трансфер которого «Манчестер Юнайтед» заплатил 62 млн евро.