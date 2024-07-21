В «Ливерпуле» решили, за какую сумму будут готовы продать капитана Виргила ван Дейка.

Интерес к 33-летнему центральному защитнику проявляют клубы из Саудовской Аравии. Как информирует TEAMtalk, «красные» запросят за нидерландца чуть больше 46 млн фунтов стерлингов (порядка 55 млн евро). Действующий контракт капитана мерсисайдцев истекает в следующем году.

Виргил ван Дейк провёл 270 матчей за «Ливерпуль» с момента прихода из «Саутгемптона» в начале 2018 года. В активе центрбека 23 забитых мяча и 12 результативных передач в составе команды.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость ван Дейка в 30 млн евро.