Стало известно, сколько заработает «Тоттенхэм» на продаже Хёйбьерга

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг продолжит карьеру в «Марселе».

Французский клуб уже совсем скоро может закрыть трансфер 28-летнего футболиста, о чём ранее стало известно из достоверных источников. По сообщениям журналиста Санти Ауны, «Тоттенхэм» и «Марсель» согласовали сумму компенсации – она составит 13,5 млн евро.

Контракт Пьера-Эмиля Хёйбьерга со «шпорами» истекает следующим летом. Игрок редко попадал в стартовый состав под руководством Анге Постекоглу: датский хавбек принял участие в 39 поединках лондонцев в прошедшей кампании, но лишь в десяти случаях выходил на поле с первых минут.