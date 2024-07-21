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Стало известно, сколько заработает «Тоттенхэм» на продаже Хёйбьерга

21 Июля 2024 • 05:04 Комментировать
Брест
...
Марсель
18.08 20:00

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг продолжит карьеру в «Марселе».

Французский клуб уже совсем скоро может закрыть трансфер 28-летнего футболиста, о чём ранее стало известно из достоверных источников. По сообщениям журналиста Санти Ауны, «Тоттенхэм» и «Марсель» согласовали сумму компенсации – она составит 13,5 млн евро.

Контракт Пьера-Эмиля Хёйбьерга со «шпорами» истекает следующим летом. Игрок редко попадал в стартовый состав под руководством Анге Постекоглу: датский хавбек принял участие в 39 поединках лондонцев в прошедшей кампании, но лишь в десяти случаях выходил на поле с первых минут.

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Евро-Футбол.Ру,
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