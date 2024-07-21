«Арсенал» получил предложение по Нкетиа

Нападающий лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа может сменить клуб.

25-летний футболист не имеет постоянного места в основном составе, поэтому «канониры» готовы рассмотреть возможность его продажи. Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, на форварда нацелился «Марсель». Французский клуб пока не достиг договорённости с «Арсеналом», но переговоры уже идут.

Эдди Нкетиа отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами, проведя 37 матчей за команду Микеля Артеты в прошедшей кампании. Стоимость англичанина, по оценке портала Transfermarkt, составляет 30 млн евро.