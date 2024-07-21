«Барселона» начала переговоры с «Манчестер Сити» по Канселу

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу может вновь оказаться в «Барселоне».

Именно в каталонском клубе португалец провёл прошедший сезон на правах аренды. Своими выступлениями 30-летний игрок смог убедить представителей «сине-гранатовых» всерьёз задуматься о выкупе даже в условиях финансовых трудностей. Согласно информации Sport, Канселу горит желанием перейти в «Барселону» – его не интересуют другие клубы. Гранд Ла Лиги уже начал переговоры с «Манчестер Сити» – на этот раз речь идёт об аренде с обязательством выкупа, которое вступит в силу при достижении определённых условий.

Отмечается также, что подписание Жоау Канселу одобрил новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.