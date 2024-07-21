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В «Челси» приняли решение по перспективному Андрею Сантосу

21 Июля 2024 • 03:50 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

В «Челси» по-прежнему верят в успех полузащитника Андрея Сантоса.

Бразилец был куплен в начале прошлого года у «Васку да Гама» за 12,5 млн евро. Первую половину сезона-2023/24 хавбек провёл в аренде в «Ноттингем Форест», где совершенно не пригодился (всего два сыгранных матча), а затем был одолжен французскому «Страсбуру» – там его выпустили уже 11 раз.

Несмотря на не самую успешную дебютную кампанию Андрея Сантоса в Европе, в «Челси» продолжают верить в его перспективы, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Внутри лондонского клуба считают 20-летнего футболиста потенциальной звездой. Судя по всему, полузащитник снова попробует силы в аренде.

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Евро-Футбол.Ру,
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