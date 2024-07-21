«Тоттенхэм» близок к продаже Хёйбьерга

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг наконец-то нашёл себе новый клуб.

Разговоры о приближающемся уходе датчанина ведутся ещё с прошлого лета, и теперь, похоже, «шпоры» действительно в шаге от расставания с игроком. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, Хёйбьерг вот-вот перейдёт в «Марсель». Французский клуб согласовал сделку с 28-летним хавбеком, а договорённость с «Тоттенхэмом» должна быть достигнута в скором времени – сторонам осталось лишь урегулировать последние детали.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг выступает за лондонцев с 2020 года. На счету футболиста в общей сложности 184 матча в составе столичного коллектива.