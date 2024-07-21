«Аль-Иттихад» выбирает между Эдерсоном и другим звёздным вратарём

Представители «Аль-Иттихада» уже связались с бразильским голкипером «Манчестер Сити» – тот не стал отвергать идею возможного присоединения к клубу, сообщает City Zone со ссылкой на саудовские СМИ. Ранее, напомним, Эдерсон был готов перебраться в «Аль-Наср», но сделка сорвалась из-за трансферного запроса «горожан» по 30-летнему вратарю.

Эдерсон – не единственный вариант для «Аль-Иттихада»: клуб из Джидды рассматривает возможность подписания Яна Облака из мадридского «Атлетико», также в шорт-листе фигурирует Альфонсо Ареола, представляющий «Вест Хэм».

Если верить слухам, «Манчестер Сити» запрашивает за Эдерсона около 50 млн евро.