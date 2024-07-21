Романо: «Все слухи о переходе Ольмо в «Манчестер Сити» – фейк»

Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «Манчестер Сити» не рассматривает возможность приобретения Дани Ольмо.

По распространённой информации, «горожане» претендуют на футболиста сборной Испании и «РБ Лейпцига» наряду с другими грандами Премьер-лиги и «Барселоной». Однако, как следует из заявления трансферного эксперта Романо, эти сведения не соответствуют действительности: «Все слухи об Ольмо и «Манчестер Сити» – фейк. Клуб не предпринимал никаких усилий для его подписания. Им нравится игрок, но никакая работа не ведётся», – цитирует City Xtra инсайдера.

Недавно Дани Ольмо стал победителем Евро-2024 в составе сборной Испании. Стоимость его возможной продажи оценивается примерно в 60 млн евро.