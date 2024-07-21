Будущее Нико Уильямса решится в ближайшие дни – игрок интересен «Барселоне» и клубам АПЛ

Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс готовится принять окончательное решение по своему будущему.

Главным кандидатом на чемпиона Европы остаётся «Барселона», активно работающая над трансфером и планирующая закрыть сделку как можно скорее. В приобретении испанца также заинтересованы и клубы Английской премьер-лиги, среди которых лондонский «Арсенал» и «Астон Вилла». Как информирует журналист Шэй Лагасси, будущее Уильямса должно решиться уже в ближайшие дни. Игрок отдаёт предпочтение варианту с переходом в «Барселону».

В контракте Нико Уильямса с «Атлетиком» прописаны отступные, близкие к 60 млн евро.