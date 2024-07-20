Интересным фактом делится британский Football Insaider. Атакующий полузащитник лондонского «Челси» и сборной Англии Коул Палмер пытался убедить своего коллегу по команде, форвара «трёх львов» Олли Уоткинса покинуть свой клуб и этим летом присоединиться к «синим». Уоткинс, напомним, выступает за «Астон Виллу» под руководством Унаи Эмери.

Напомним, что в новом сезоне оба клуба сыграют в еврокубках. Правда, «Вилла» Уоткинса получила место в самом престижном из трёх – в Лиге чемпионов УЕФА. А сам Уоткинс связан с бирмингемским клубом длительным контрактом, рассчитано соглашение аж до лета 2028 года.