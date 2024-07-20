Йоро назвал легендарного игрока «Манчестер Юнайтед», который поспособствовал его трансферу

Защитник Лени Йоро на днях стал футболистом «Манчестер Юнайтед». 18-летний футболист высказался о бывших игроках «красных дьяволов», которые его вдохновляют.

«Скажем, Рафа Варан. Он топ-защитник. Он не играл здесь долго, но он вдохновляет меня. Легенда? Скажем, Рио Фердинанд. Он топовый защитник и действительно хороший парень. Я созванивался с ним и надеюсь на скорую личную встречу.

Мы разговаривали не сегодня, а до трансфера. Он очень помог мне сделать выбор, объяснил, насколько велик «Манчестер Юнайтед», для меня это было хорошо», - сказал Йоро пресс-службе «красных дьяволов».