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Йоро назвал легендарного игрока «Манчестер Юнайтед», который поспособствовал его трансферу

20 Июля 2024 • 18:30 Комментировать

Защитник Лени Йоро на днях стал футболистом «Манчестер Юнайтед». 18-летний футболист высказался о бывших игроках «красных дьяволов», которые его вдохновляют.

«Скажем, Рафа Варан. Он топ-защитник. Он не играл здесь долго, но он вдохновляет меня. Легенда? Скажем, Рио Фердинанд. Он топовый защитник и действительно хороший парень. Я созванивался с ним и надеюсь на скорую личную встречу.

Мы разговаривали не сегодня, а до трансфера. Он очень помог мне сделать выбор, объяснил, насколько велик «Манчестер Юнайтед», для меня это было хорошо», - сказал Йоро пресс-службе «красных дьяволов».

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Евро-Футбол.Ру,
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