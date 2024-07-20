«Манчестер Юнайтед» раскрыл игровой номер Йоро

На днях «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе в свои ряды из «Лилля» защитника Лени Йоро. Если верить прессе, то за талантливого футболиста «красные дьяволы» заплатили огромную сумму – 62 миллиона евро.

В субботу пресс-служба «Манчестер Юнайтед» опубликовала фотографию Йоро в футболке с номером 15. Именно такой игровой номер 18-летний футболист взял в клубе.

В своё время под номером 15 за «Манчестер Юнайтед» выступал Неманья Видич. Последними футболку с таким номером на «Олд Траффорд» носили Серхио Регилон, Марсель Забитцер и Андреас Перейра.

Первый матч сезона 2024/2025 «Манчестер Юнайтед» проведёт 10 августа – против «Манчестер Сити» в Кубке Англии.