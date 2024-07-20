«Манчестер Юнайтед» получил неутешительное известие по трансферной цели

«Манчестер Юнайтед» стремится серьёзно усилить свою защиту в летнее трансферное окно. «Красные дьяволы» уже подписали в оборонительную линию Лени Йоро, но этим аппетиты клуба не ограничиваются. Манкунианцы долгое время работали над трансфером защитника Джерреда Брэнтуэйта из «Эвертона». Впрочем, судя по всему, сделка не состоится.

Как сообщает авторитетный журналист Дэвид Орнштейн, «Эвертон» уведомил «Манчестер Юнайтед» о том, что этим летом клуб не планирует продавать Брэнтуэйта. «Ириски» могут пойти на трансфер только при выплате требуемых 70 миллионов фунтов, но «красные дьяволы» настаивают на снижении ценника.