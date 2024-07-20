«Манчестер Юнайтед» принял решение по Маунту

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему атакующего полузащитника Мэйсона Маунта. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клуб не станет продавать футболиста, не смотря на сообщения в прессе.

Сам 25-летний Маунт в настоящий момент сосредоточен на выступлениях за «Манчестер Юнайтед». После неудачного сезона полузащитник настроен приложить все усилия, чтобы закрепиться в команде.

Всего за «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт провёл 20 матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 35 миллионов евро.