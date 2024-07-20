Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» принял решение по Маунту

20 Июля 2024 • 16:32 Комментировать

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему атакующего полузащитника Мэйсона Маунта. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клуб не станет продавать футболиста, не смотря на сообщения в прессе.

Сам 25-летний Маунт в настоящий момент сосредоточен на выступлениях за «Манчестер Юнайтед». После неудачного сезона полузащитник настроен приложить все усилия, чтобы закрепиться в команде.

Всего за «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт провёл 20 матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 35 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Мамардашвили стал самым дорогим голкипером в мире Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Как будет выглядеть состав «Реала» в сезоне-2024/25 Роналду определился с клубом, «Барселона» подпишет топового нападающего, а в сборной Англии будет фиктивный тренер – в главных слухах недели Назван самый высокооплачиваемый игрок в Испании - Мбаппе занимает третье место «Реал» согласовал новый громкий трансфер УЕФА начал расследование в отношении игроков Испании после победы на Евро-2024 «Манчестер Сити» подписывает звезду «Баварии»
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й
Спортивные новости
Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Июля
16:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» получил неутешительное известие по трансферной цели
16:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» принял решение по Маунту
15:36 · Англия. Премьер-лига
Угарте близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» слухи
14:40 · Англия. Премьер-лига
«Рангник был прав»: Тен Хаг вынес неутешительный вердикт по «Манчестер Юнайтед» 1
14:00 · Англия. Премьер-лига
Рабио выбрал новый клуб в АПЛ
13:53 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта сумма трансфера Калафьори в «Арсенал»
13:51 · Англия. Премьер-лига
Четыре футболиста оцениваются в 180 млн евро – трое играют в «Реале» 3
13:34 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Я ещё два года назад хотел пригласить де Лигта»
12:59 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» назвал цену Симонса - на игрока претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Бавария»
12:34 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» договорился с Калафьори - известны детали 1
11:04 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Ван Галь советовал мне не идти в «Манчестер Юнайтед» 1
10:55 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может вернуться в гонку за Калафьори
10:34 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший английский вратарь в истории: Шилтон занял второе место, Симен - третий
10:19 · Англия. Премьер-лига
Холанна заставили рубить дрова в отпуске
10:10 · Англия. Премьер-лига
Фергюсон назвал игроков, являющихся сердцем и душой «Манчестер Юнайтед» 2
09:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может купить нападающего, которым интересовался «Зенит»
09:29 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет пригласить игрока «Манчестер Сити» в «Фенербахче»
08:19 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты детали контракта Лукаку с «Наполи»
08:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» принял решение по Антони
08:06 · Англия. Премьер-лига
Назван самый дорогой футболист по общей сумме трансферов - это не Роналду и Мбаппе 1
07:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить полузащитника «ПСЖ»
05:55 · Англия. Премьер-лига
Артета принял решение по Смиту-Роу 1
04:52 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» может усилиться бывшим игроком «Челси»
04:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отпустит в аренду полузащитника, оценённого в 25 млн евро
03:52 · Англия. Премьер-лига
Рабио хочет играть в АПЛ, но не ведёт переговоры с «Ливерпулем»
Все новости
Рекомендуем