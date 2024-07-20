Опорный полузащитник французского «ПСЖ» Мануэль Угарте может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Как стало известно журналисту Санти Ауне, «красные дьяволы» близки к согласованию трансфера 23-летнего уругвайца.

По данным источника, к Угарте есть интерес со стороны других команд, но сам футболист заявил руководству, что перейдет только в «Манчестер Юнайтед».

Стоит сказать, что Угарте уже договорился с английским грандом по условиям личного трудового соглашения.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Угарте составляет 45 миллионов евро.