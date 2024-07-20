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«Рангник был прав»: Тен Хаг вынес неутешительный вердикт по «Манчестер Юнайтед»

20 Июля 2024 • 14:40 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признал, что сейчас команда далека от решения больших задач.

«Рангник был абсолютно прав. Мы два года очень усердно работали, но он правильно говорил: предстоит тщательная и сложная операция. Мы хотим, чтобы клуб вернулся туда, где он был более десяти лет назад, чтобы «Манчестер Юнайтед» стал клубом, который выигрывает Премьер-лигу и может выигрывать Лигу чемпионов. Думаю, сейчас мы осень далеки до этого», - сказал тен Хаг в интервью ниделандскому AD.

Напомним, что в прошлом чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» финишировал лишь на восьмой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Эрик тен Хаг ещё теги
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